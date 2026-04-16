Isma Juárez 'caza' a Félix Bolaños 'confesando' que esperaba que le tocara un ministerio mejor: "Pensaba que iba a pitar Urtasun"

El reportero ha propuesto un juego al público que ha acudido al Florida Park a celebrar el 20 aniversario del programa: él hace una pregunta y si la respuesta es sí deben hacer sonar un silbato.

Isma Juárez ha preparado un juego para celebrar el 20 aniversario de El Intermedio. El reportero ha dado un silbato al público para, de alguna manera, escuchar su voz y que, al igual que hace El Intermedio cada día, también cuenten la verdad. La mecánica es sencilla: Isma hará una pregunta y si es sí, deberán hacer sonar el silbato.

Juárez pide que toquen el silbato aquellos que, durante el programa, hayan mirado su teléfono. Los pitidos son bastante numerosos. "¿Habéis mirado alguna vez al escenario?", pregunta Juárez. La siguiente pregunta es: "Que piten aquellos que han venido más pensando en los canapés que en ver al Gran Wyoming".

De nuevo, mucha gente pita, incluida Sandra Sabatés. "Lo tengo más visto que al jamón ibérico", se defiende la periodista. "Ahora vamos a decir la verdad", comenta Isma, "que piten los que lleven más de un año sin ver El Intermedio". Y, en esta ocasión, nadie pita.

"Que piten aquellos que crean que tenemos más gracia cuando gobierna el PP", es su siguiente pregunta. Muchos hacen sonar su silbato. "Que piten los que hayan robado en alguna tienda, ni que sea un caramelillo", añade Juárez. Los pitos vuelven a ser numerosos.

"He pillado a Rufián", expone Isma. El portavoz de ERC confiesa que ha robado "latas". La siguiente pregunta va dirigida solo a los ministros: "Que piten aquellos que esperaban que les tocase un ministerio mejor". La cámara caza a Félix Bolaños tocando el silbato. "Pues el suyo es bueno, pensaba que iba a pitar Urtasun", le dice Juárez.

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