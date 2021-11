Puede que en la presentación del libro de Cayetana Álvarez de Toledo no estuviese ningún dirigente destacado del Partido Popular, pero hubo un invitado con el que nadie contaba, porque en Madrid será imposible encontrarte con tu expareja pero no con David Pareja. El reportero se 'coló' en el acto y se convirtió en el mayor fan de la política por un momento.

Durante el discurso de la diputada 'popular' Pareja no dejó de aplaudir y más aun cuando Álvarez de Toledo dijo que "hoy en día si no te llaman facha en España es que no eres nadie". "Muy bien, ¡facha". Somos fachas", exclamó desde el palco de butacas el reportero, saludando a otros de los presentes y llamándolos "fachas". Como dice Dani Mateo, con el vídeo que acompaña estas líneas David Pareja y Cayetana Álvarez de Toledo han "demostrado que se puede ser facha y moderno a la vez". "Como la exportavoz del PP siga por el mismo camino no me extrañaría que se abriese un canal de YouTube y lo llamase 'Mujer blanca hetero'", apunta el reportero.

Dani Mateo analiza el libro de Cayetana Álvarez de Toledo

Dani Mateo resume en este vídeo la presentación del libro de Álvarez de Toledo, que no perdió la ocasión para piropear a Isabel Díaz Ayuso: "Como siga así le va a caer una Oficina del Español".