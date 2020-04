Leticia Dolera recibe desde su casa a El Gran Wyoming en 'Tú en tu casa y yo en la mía' para explicar cómo está llevando la cuarentena.

La actriz, guionista y directora de cine explica que el confinamiento por el estado de alarma le pilló grabando la segunda temporada de 'Vida perfecta' con Manuel Burque, también colaborador del programa. "Es como el coronavirus, está en todas partes", bromea el presentador.

Mientas Dolera espera a que se terminen de hacer unas magdalenas en el horno, Wyoming le propone jugar con una copa de vino a 'Yo nunca'. Por cada cosa que ambos admitan haber hecho, tendrán que beber un trago.

La primera cuestión la lanza Wyoming. "Yo nunca me he pasado un día entero de la cuarentena en pijama", y Dolera bebe. "Como no esperas visita, te abandonas", dice el presentador entre risas.

Después es el turno de la actriz: "Yo nunca he usado un succionador en la pandemia", dice. A lo que Wyomin responde: "¿Vale un amigo? si es el aparato entonces no bebo".

De nuevo Wyoming pregutna: "Yo nunca he llorado", y Dolera vuelve a bebe. "Cuando me tiene que venir la regla a mi me afecta hormonalmente", justifica.

Y la última pregunta, sobre sexo. "Yo nunca he tenido sexo en la cuarentena", dice Wyoming, a lo que Dolera responde: "¿Con uno mismo también cuenta?", bebe.

Tras acabar el juego la guionista revisa las magdalenas, que han quedado perfectas al horno.

Otros momentos destacados

Durante la charla que Wyoming ha mantenido con la actriz, también han tratado otros temas. Al hablar sobre aquellos que culpan a la manifestación del 8M del coronavirus en España, Leticia Dolera ha respondido de manera tajante: "Eso son las fantasías de algunos, no la realidad".

También El Gran Wyoming ha ironzado sobre los que culpan al feminismo del coronavirus: "Claro, el 8M se ha dedicado a envenenar a la humanidad para asesinarla", dice el presentador.