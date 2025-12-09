Baltasar Garzón, tajante sobre la sentencia a García Ortiz: "Es incomprensible, arbitraria y parcial"

Baltasar Garzón valora en este vídeo la sentencia del Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que considera que "quedan más dudas y certezas de que no ha ocurrido, que de que ha pasado".

Baltasar Garzón vuelve a El Intermedio para analizar la sentencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en su opinión es "incomprensible, carente de base probatoria, arbitraria y parcial".

El exmagistrado afirma no encontrar "ninguna prueba condenatoria" contra García Ortiz y considera que la sentencia del Supremo no está basada en pruebas: "Se conjetura permanentemente una serie de afirmaciones como si fueran hechos constatados y probados, y son presunciones, intuiciones, que se basan en interpretaciones parciales que no se corresponden con las pruebas".

Garzón señala que la sentencia del Supremo, que según él "debería ser el faro en el que todos nos vemos reflejados", tendría que haber sido "de una contundencia y exhaustividad que no dejara duda alguna", mientras que en este caso "quedan más dudas y certezas de que no ha ocurrido, que de que ha sucedido".

"No puedes decir que la condena al fiscal general del Estado está basada en pruebas y hechos", apunta el exmagistrado, que solo ve "presunción", lo que, asegura "en el derecho penal está prohibido".

