'Miguel Ángel Rodríguez' celebra la sentencia del Tribunal Supremo: "Le hemos cortado al fiscal las dos orejas y el rabo"

Raúl Pérez se mete en la piel del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, 'Miguel Ángel Rodríguez', para celebrar sin reservas la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz.

'Miguel Ángel Rodríguez' irrumpe en el plató de El Intermedio con confeti para celebrar la sentencia del Tribunal Supremo contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "Le hemos cortado al fiscal las dos orejas y el rabo".

"Como me gusta el olor de socialista jodido desde la mañana", se ríe, y añade que no había disfrutado "tanto de una lectura desde 'El señor de los anillos'". Después continúa asegurando que todo el mundo debería pedirle perdón: "No porque lo diga yo, la sentencia lo dice claramente 'Miguel Ángel Rodríguez tenía toda la razón, motivo por el que en adelante todos tendrían que referirse a él como 'El máquina'".

Por otro lado, afirma que la sentencia "es un triunfo de las fuerzas de la libertad", o lo que es lo mismo para 'M.A.R', "de Isabel Díaz Ayuso y de un servidor".

Además, asegura que "hay que brindar tal y como dice la sentencia, porque después del fiscal va a ir Begoña Gómez, el hermanísimo, Pedro Sánchez y un señor de Carabanchel", añade el 'jefe de gabinete' de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

