Ya son 13 las Estrellas Michelin que Martín Berasategui tiene en sus vitrinas. La última en sumarse a su amplia colección ha sido la lograda por su restaurante Etxeko Ibiza, en la localidad de Es Canar. En Más Vale Tarde hemos podido hablar con el chef, que reconoce sentirse como cuando le dieron la primera.

"Cuando me dieron la primera estrella Michelin, miré alrededor por si había cámara oculta; fue como tocar el cielo culinario vestido de cocinero", reconoce. Este galardón le "cambió la vida", unos reconocimientos que no solo no le hacen acomodarse, sino que le hacen buscar nuevos retos.

"Tenemos muchísima ilusión, cocineras y cocineros que son la mejor generación que ha dado la cocina española, y cuando me dan otra estrella es la sensación de la primera", expresa Berasategui, que traslada la clave de "la cocina de Martín": "Son una suma de detalles que hacen una gran obra".