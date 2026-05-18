Dani Mateo versiona el 'Waka Waka' tras ganar Shakira a Hacienda en los tribunales: "Paga paga, me me, pasta gansa ¡eh!, ¡eh!"

Mientras la Audiencia Nacional da la razón a Shakira en su pleito con Hacienda, Wyoming recuerda que la cantante reconoció el fraude en 2012, 2013 y 2014, por lo que le recuerda al Real Madrid este año: "Nos ha defraudado a todos".

Hoy la Audiencia Nacional ha dado la razón a Shakira y obliga a Hacienda a devolverle más de 60 millones de euros, tras anularse la resolución relativa a su IRPF del año 2011. El tribunal ha considerado que no se había podido probar que la cantante colombiana residiera más de 183 días durante aquel ejercicio.

Ante estas novedades, Wyoming cree que Shakira sacará una nueva versión de 'La bicicleta' en la que parte del estribillo incluirá una peineta y la letra "súbete aquí y pedalea".

En un comunicado, la cantante ha asegurado que nunca hubo fraude, pero Wyoming le recuerda que sí que reconoció haber defraudado en 2012, 2013 y 2014, un triplete "como Piqué con el Barça" que, sin embargo, al presentador le recuerda más al Real Madrid esta temporada, porque "nos ha defraudado a todos".

En el Top 6 de los artistas mejor pagados del mundo

Todo ello mientras Shakira entra en el 'Top 6' de los artistas mejor pagados del mundo en 2025, según la revista Forbes. La colombiana tendría una fortuna estimada de entre 300 y 400 millones de dólares, lo que la convierte en una de las artistas latinas más ricas del planeta.

"Ella dice que las mujeres no lloran, facturan, pero yo hubiera llorado facturando esa pasta, de alegría", comenta Dani Mateo, que interpreta un "temazo" versionando el 'Waka Waka': "Llegó el momento, el fisco me paga, 60 kilos, no han demostrado nada de nada... Paga, paga, me, me, pasta gansa ¡eh!, ¡eh!".

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