Mar García Puig, diputada de Común Podem, se sienta a hablar con Andrea Ropero sobre el cuadro de ansiedad y depresión que sintió tras el parto de sus mellizos, que coincidió con su nombramiento como diputada en el Congreso.

"¿Qué ocurre para que un momento tan feliz desemboque en un problema de salud mental?", le pregunta la periodista, a lo que ella responde: "Todo fue bien en el parto, pero al día siguiente sufrí una fuerte crisis de ansiedad fruto seguramente de estas nuevas responsabilidades. Me estallaron las dos cosas", reconoce.

Por eso, ha escrito 'La historia de los vertebrados', un libro donde recoge su historia y los testimonios de otras madres. "Me cuesta el término depresión postparto", confirma a la periodista de El Intermedio, ya que este período de ansiedad puede ser mucho más largo y duradero de lo que se piensa. "No niego que una parte corresponda a las hormonas, pero me gusta reivindicar el término 'locura' porque creo que engloba mucho más que lo médico", explica, y engloba dentro de este concepto "lo social y lo humano" y el que "a veces somos vulnerables y la vida nos pone en situaciones extremas".