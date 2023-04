Los cuadros depresivos se dan doble en mujeres que en hombres y factores como la desigualdad, la violencia de género o incluso la maternidad incrementan el riesgo de sufrir trastornos psicológicos, según revela un estudio del INE.

Por eso, Andrea Ropero entrevista para la sección 'Cuéntalo', en la que habla de la salud mental de las mujeres a la diputada de Común Podem, Mar García Puig, que acaba de publicar su libro 'La historia de los vertebrados', donde describe el complicado cuadro de ansiedad y depresión que le provocó convertirse en madre de mellizos y en diputada el mismo año.

"¿Qué ocurre para que un momento tan feliz desemboque en un problema de salud mental?", pregunta Andrea Ropero. "Todo fue bien en el parto, pero al día siguiente sufrí una fuerte crisis de ansiedad fruto seguramente de estas nuevas responsabilidades. Estallan las dos cosas y me provocan esta crisis", explica.

Y, es que, aunque ella siempre ha sentido que la muerte existía y ha estado presente, al tener a sus hijos empezó a sentir "pavor": "Sentí que yo no podía faltar. El bienestar de esos niños dependía completamente de mí y tenía que estar viva y perfecta". Por eso no podía permitirse el "no estar aquí para ellos". Esto hizo que empezara un "periplo por los médicos" y no distinguiera "salud de enfermedad".