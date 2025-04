Las lágrimas de Dolores tras perder a su marido y a sus hijos en la DANA: "Estoy muerta por dentro"

Dolores perdió a su marido y a sus dos hijos en la DANA: "Eso no se supera en la vida". Además, la mujer no puede evitar llorar al recordar a su familia y carga contra Mazón: "Dice mentiras".

Andrea Ropero se ha trasladado este fin de semana hasta Valencia para acudir a una manifestaciónen la que miles de personas protestaron contra la gestión de la DANAde la Generalitat Valenciana y pidieron la dimisión del presidente Carlos Mazón. En la concentración, la reportera ha charlado con varios familiares de víctimas de la tragedia. "Cada vez estamos más indignados", asegura Ernesto, familiar de los fallecidos por la DANA en Valencia, que recuerda que ya han pasado "cinco meses" y no ha habido" ninguna respuesta".

"Queremos que dimita, no necesitamos ya ni que nos pida perdón", asegura Ernesto, que insiste: "Ya no necesitamos ni saber dónde estaba, lo que sabemos es dónde no estaba". Ernesto perdió a su hermana y a su sobrina, quien todavía sigue desaparecida. "De la Generalitat nadie me ha llamado", explica Ernesto, que asegura que "lo más honrado hubiera sido que hubiera dimitido al día siguiente". "Él no puede representar a todo un pueblo, ¿no ve lo que hay en la calle?, ¿no se da cuenta de que nadie le quiere?, ¡no lo quieren ni los suyos!", insiste.

Por otro lado, Andrea Ropero habla con Dolores, una mujer que perdió a su marido y a sus dos hijos. "Estoy cada día peor porque esto duele mucho, la pérdida y el vacío que queda", asegura Dolores, que carga duramente contra Mazón: "Esta persona le echa la culpa a todos los políticos menos a él, que lo pague". "Dice mentiras de que está en contacto con la familia y es una mentira", insiste Dolores, que asegura que mientras tenga fuerza seguirá peleando: "Lloro en mi casa por su pérdida, pero yo por ellos tengo que pelear".

"Me quedaré tranquila cuando se haga justicia y tendré un poquito de paz", explica Dolores, que confiesa a Andrea Ropero: "Estoy viva pero estoy muerta por dentro". "Fueron tres personas, mis hijos y mi marido, eso no se supera en la vida", afirma la mujer, que termina la entrevista llorando.