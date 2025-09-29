Dani Mateo alucina con una 'hater' de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza Castilla: "Ha nacido una estrella"

Dani Mateo analiza a algunos de los "begohaters" que se manifestaron el sábado en los juzgados de Plaza Castilla contra Begoña Gómez. Entre ellos, una mujer que "además de odiar a la mujer de Pedro Sánchez, también odia la ortografía".

Begoña Gómez no compareció el sábado en los juzgados de Plaza de Castilla, pero el juez Peinado no estuvo solo el día de su cumpleaños. Hasta allí se trasladó un grupo de "peinadolibers" que, a su vez, también son "begohaters", según Dani Mateo.

Entre ellos, una mujer que lucía un cartel en el que había escrito 'pentainputada' con 'n', lo que fascina a Dani Mateo: "Debe ser que además de odiar a la mujer de Sánchez también odia la ortografía", señala en el vídeo sobre estas líneas.

También encontramos a un hombre con un sombrero de "cowboy rojigualda" que "en lugar de un spaguetti western te hace una paella western".

Sin embargo, para Dani "ha nacido una estrella en los juzgados de Plaza Castilla", pues todos los manifestantes quedan en un segundo plano ante una señora que acusa a Sánchez de ser "un francmasón", un "muñeco del foquismo de George Soros" y un "satanista".

"Pensábamos que su peor amigo era Maduro, pero en realidad era Satán", ironiza Dani, que no descarta que, al terminar el Consejo de Ministros, Sánchez se vaya a la Moncloa a "realizar rituales demoníacos": "Ya me lo imagino degollando gallos, mientras bebe sangre de virgen", para lo que "tiene a Bolaños en el Gobierno".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.