Después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya decidido no archivar la causa contra Begoña Gómez que está investigando el juez Peinado, el 'magistrado', gracias a Raúl Pérez, visita El Intermedio para conocer todos los detalles contra las investigaciones contra la mujer del presidente.

En cuanto llega al plató, el 'juez' le pide a Wyoming su nombre completo y no el de "graciosete". "José Miguel Monzón", responde el presentador de El Intermedio. 'Peinado' busca en sus archivos y 'descubre' que Wyoming tiene relación con Pedro Sánchez. "Ya me gustaría pero no ha querido Dios", responde él. "¿No le hizo una entrevista? Aunque decir eso sería faltar a la verdad... aquello fue un masaje completo", argumenta el 'juez'.

"Aquí huele a gato encerrado o, mejor dicho, a perro por encerrar", añade 'Peinado'. El 'juez' sigue interrogando a Wyoming sobre su entrevista a Sánchez. "¿Vino solo o le acompañó alguien?", cuestiona. "La verdad que vino muchísima gente, había asesores, escoltas, un montón de agentes... hasta perros policía", explica el presentador.

"No vino con una mujer así rubia, alta y con pinta de culpable... ¡hable!", vuelve a preguntar el 'juez'. "¿Begoña Gómez?", responde Wyoming. "¡Ah, la conoce! Entonces vino a la entrevista... ¿gorroneó mucho del cáterin?", se interesa el 'juez', "¿jamón, canapés, cuantos?". "No me fijé, la verdad, estaba tan nervioso que ni siquiera sé si vino Sandra...", responde Wyoming. "No, era por imputarle algún delito, a partir de 15 canapés de foie la puedo empurar por malversación de bienes públicos", argumenta 'Peinado'.