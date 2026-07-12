Una joven pareja, en crisis después de irse a vivir al campo: "¡Con ese peto pareces un espantapájaros!"

Cristina Gallego y Dani Mateo se convertían en dos jóvenes que, animados por la iniciativa del Gobierno, habían decidido cambiar la ciudad por una zona rural.

El Gobierno se propuso atraer a los jóvenes al campo movilizando 17.000 fincas rústicas, para, así, buscar un relevo generacional en la España agraria. Así, el programa proponía mostrar, en tono de humor, qué consecuencias podía tener para una pareja de "urbanitas, demócratas y constitucionalistas", Dani Mateo y Cristina Gallego, su traslado hasta una zona rural.

"Venir al campo es lo mejor que hemos hecho desde que nos pasamos al té matcha", señalaba Mateo. "Mira, ¿hueles eso?", preguntaba ella. "Sí, estiércol", respondía él. "Sí, pero también aire fresco", apuntaba Cristina. "Qué placer despertarse a las cinco de la mañana con el canto del gallo", añadía, Mateo, muy contento, "y cuánto tiempo hacía que no trabajábamos con nuestras propias manos".

Pero, como señalaban las imágenes sobre estas líneas, después de varios días madrugando, la pareja no veía su traslado al campo con tanta positividad. Dani pedía un ibuprofeno ya que su espalda comenzaba a sufrir las consecuencias del trabajo en el campo. "Es que no nos queda", desvelaba ella, "voy a la farmacia, no me esperes para comer porque está como a 120 kilómetros".

Tres meses después

Tres meses después, la cosa no había mejorado. "¡Que sí, que ya estamos despiertos, hostia!", gritaba Dani, al escuchar a un gallo cantar, "ojalá tuviera función de posponer el cabrón como el iPhone". "Nos hemos quedado sin leche", comentaba Cristina, "¿te importaría salir a ordeñar a María José, por favor?".

"No, con la que está cayendo, yo no salgo a ordeñar a nadie, hoy café solo", respondía Mateo. "Y frío también", añadía Gallego, "porque se ha acabado la bombona y no podemos calentarlo... ¿Tú crees que Starbucks hará envíos aquí?".

"¿Soy la única que empieza a echar de menos los atascos, los ruidos y mi trabajo de diez horas en una oficina?”, preguntaba Cristina. "No pienses en eso, cariño, aquí estamos de maravilla... Acuérdate de las cosas buenas", respondía Dani.

"¿Qué hacemos aquí? Si a mí ni siquiera me gustaba la granja de Playmobil", se lamentaba Gallego, "y otra cosa te digo, además, con ese peto pareces un espantapájaros". "Me voy al súper a por leche y a por tomates y ojalá que los tomates no sepan a tomate".

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