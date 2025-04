Un joven estadounidense, a Isma Juárez: "Si fuese español, votaría a Abascal"

Isma Juárez ha visitado una universidad estadounidense de Madrid para conocer un poco más cómo son los estadounidenses que viven en España. Primero charla con una joven que lleva viviendo en España dos años. Juárez le pregunta por el estado de la bolsa, tras el inicio del plan arancelario de Donald Trump, pero la joven tan solo llega a decir "Oh my god" y susurra al reportero: "Es por Trump".

En cuanto a la actualidad política, la joven afirma que no le gustan los políticos en general pero "Trump es el peor". "No respeta a las mujeres, a las mujeres embarazas, a nadie...", expone. Después charla con otro estudiante que confiesa que no echa nada de menos Estados Unidos, "especialmente ahora con las políticas... estoy muy contento aquí".

"No me flipa Trump", afirma. El joven discute con su familia sobre política pero su familia, en general, todos comparten la opinión: apoyan a los demócratas. Isma le pide que diga algo positivo sobre el presidente estadounidense y el joven indica que Trump es una persona "agresiva y, a lo mejor, una persona así puede ganar mucho dinero en un ambiente de negocios".

Por último, habla con un joven que, a pesar de haber nacido en China, se declara "full estadounidense". El chico estudia Administración y Dirección de Empresas y, además, se declara trumpista. "Tengo fe", expone. Aunque él no ha votado, si pudiera habría votado por él.

Lo que más le gusta del presidente es que es un hombre "que dice lo que quiere y la verdad". "A veces la gente piensa que está loco pero creo que tiene unas ideas muy buenas y nos va a ayudar un montón", añade. Además, admite que si fuera español "votaría a Santiago Abascal". "Viva España", le dice a Isma al despedirse.