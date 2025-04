Isma Juárez conoce a Thomas, fan de Donald Trump: "¡Me encanta! Ese hombre dice lo que quiere, dice la verdad"

Isma Juárez ha visitado la sede madrileña de Saint Louis University, una universidad estadounidense con campus en Madrid. Allí ha entrevistado a varios estudiantes, aunque uno en particular ha llamado especialmente su atención: Thomas, un joven con ideas muy claras.

Él es Thomas, nacido en China, pero "full estadounidense", como él mismo dice, ya que fue adoptado por una pareja de norteamericanos. Actualmente, estudia Administración y Dirección de Empresas (ADE) en Saint Louis University.

Durante la entrevista, Juárez le pregunta por su opinión sobre Donald Trump. Thomas no duda: se considera trumpista y afirma tener plena confianza en el expresidente. "No he podido votar, pero si pudiese votaría a Trump", asegura convencido.

"¡Me encanta! Ese hombre dice lo que quiere, dice la verdad. A veces la gente piensa que está loco, pero yo creo que al final tiene ideas muy buenas", le explica a Isma Juárez.

El reportero también le pregunta sobre las cosas que más le gustan de España. Thomas responde, entre risas, que lo que más disfruta es "el jamón ibérico y Málaga", y añade que le encantan "las procesiones".

Finalmente, y para 'sorpresa' de Juárez, Thomas también revela que, si fuese español, ya tendría claro a qué partido votaría: "Si fuese español, yo votaría al señor Abascal".

