José Yélamo, sobre el estreno de Timadores: "Vamos a descubrir a muy malas personas, verdaderos psicópatas que le han destrozado la vida a mucha gente"

Este domingo se estrena la docuserie Timadores, presentada por José Yélamo, en Atresplayer donde se contarán los casos más relevantes de estafa en la historia reciente de nuestro país.

Este domingo se estrena en Atresplayer Timadores, un true crime liderado por José Yélamo en el que se van a narrar las historias más importantes de estafa que han sucedido en la historia reciente de nuestro país.

Para dar más detalles de la docuserie, el presentador ha estado en La Roca para destacar que van a descubrir "los casos más importantes, más relevantes, más impactantes de estafa de nuestra historia reciente, pero es importante el qué, pero también es muy importante el cómo, porque está narrado en formato true crime".

Yélamo ha calificado Timadores de una "joya audiovisual" en la que se van a sumergir "en el sufrimiento de las víctimas, porque son las víctimas las que están en el centro": "Es apasionante y engancha desde el minuto uno".

Ahora bien, Yélamo ha querido aclarar que no es un true crime normal: "Aquí hay una dificultad que quizá lo hace más interesante, más enrevesado y que todavía engancha aún más. Y es que los delitos de estafa se producen de manera continuada en el tiempo. Un mismo timador tima a diferentes personas en diferentes lugares del territorio la trama es absolutamente compleja, enrevesada y absolutamente, y lo vamos a descubrir falta de escrúpulos y falta de empatía por parte de estos timadores".

"Vamos a descubrir a muy malas personas, verdaderos psicópatas que le han destrozado la vida a mucha gente", ha señalado el periodista recalcando que todas las historias son casos ya resuletos.

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