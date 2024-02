Thais Villas charla en 'Ok Boomer' con la creativa digital y diseñadora francesa Johanna Jaskowska. La joven utiliza la realidad aumentada, que fusiona con la belleza o la moda, algo que puede parecer ajeno a esta nueva tecnología. Como le cuenta a la reportera, "muchas veces, cuando hay una nueva tecnología, los ingenieros o la gente que la desarrolla la ven solo de una manera, pero es una herramienta y con una herramienta puedes hacer muchas cosas".

Actualmente, la joven trabaja con marcas de moda o belleza, elaborando filtros para campañas. Como expone, "la realidad aumenta es como otra manera de crear una narrativa para una campaña de publicidad". Pero, además de esto, también experimenta con la alta costura digital.

Como explica a Villas, "la moda digital es una manera de hacer una prenda que puedes ponerte, pero que no existe en el mundo tangible", y añade, "así que tenemos un punto más ecológico". Esta moda digital permite crear cosas que no existen en el mundo real e "ir más allá del mundo físico" como, por ejemplo, una prenda hecha de agua o algo que no tiene gravedad. A esto, como explica, se suma el mundo Blockchain con los NFT. Jaskowska diseñó el primer NFT de moda digital.