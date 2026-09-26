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Tiene 17 años

Dos detenidos en la playa ceutí del Trampolín por agredir sexualmente a una menor

Los detalles Los hechos se han producido en este asentamiento ilegal donde viven unos 3.000 migrantes cuando los agentes acudieron a la playa alertados por unas personas que indicaron que había menores gritando en la zona.

Vista de la playa de El Trampolín Vista de la playa de El TrampolínAgencia EFE
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La Policía Nacional de Ceuta ha detenido este sábado a dos migrantes, ambos marroquíes de 42 y 21 años, por su presunta relación con una agresión sexual a una menor de 17 años ocurrida en la playa del Trampolín.

Por su parte, los agentes han tomado declaración a la menor, que ha ingresado en un centro de acogida de menores, y este domingo está citada en sede judicial.

Los hechos se han producido en este asentamiento ilegal donde viven unos 3.000 migrantes cuando los agentes acudieron a la playa alertados por unas personas que indicaron que había menores gritando en la zona, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

Una vez en el lugar los efectivos policiales se encontraron a una menor que salía de una de las cabañas instaladas en la playa, la cual tuvo que ser reanimada y que presuntamente había sido agredida sexualmente.

Los agentes detuvieron a dos marroquíes, de 42 y 21 años respectivamente, los cuales se encuentran en dependencias policiales. La Jefatura Superior de Policía ha confirmado a EFE que en el caso de la menor presuntamente agredida sexualmente se ha aplicado el protocolo de víctimas de delitos sexuales y ha sido trasladada al Hospital Universitario de la ciudad.

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