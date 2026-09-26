Dos detenidos en la playa ceutí del Trampolín por agredir sexualmente a una menor

Los detalles Los hechos se han producido en este asentamiento ilegal donde viven unos 3.000 migrantes cuando los agentes acudieron a la playa alertados por unas personas que indicaron que había menores gritando en la zona.

La Policía Nacional de Ceuta ha detenido a dos migrantes marroquíes, de 42 y 21 años, por su presunta implicación en una agresión sexual a una menor de 17 años en la playa del Trampolín. La menor, que ha ingresado en un centro de acogida, ha declarado a los agentes y está citada en sede judicial. Los hechos ocurrieron en un asentamiento ilegal donde viven unos 3.000 migrantes. La policía acudió tras recibir alertas de menores gritando. La menor fue encontrada saliendo de una cabaña y necesitó reanimación. Se ha aplicado el protocolo de víctimas de delitos sexuales y ha sido trasladada al hospital.

La Policía Nacional de Ceuta ha detenido este sábado a dos migrantes, ambos marroquíes de 42 y 21 años, por su presunta relación con una agresión sexual a una menor de 17 años ocurrida en la playa del Trampolín.

Por su parte, los agentes han tomado declaración a la menor, que ha ingresado en un centro de acogida de menores, y este domingo está citada en sede judicial.

Los hechos se han producido en este asentamiento ilegal donde viven unos 3.000 migrantes cuando los agentes acudieron a la playa alertados por unas personas que indicaron que había menores gritando en la zona, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

Una vez en el lugar los efectivos policiales se encontraron a una menor que salía de una de las cabañas instaladas en la playa, la cual tuvo que ser reanimada y que presuntamente había sido agredida sexualmente.

Los agentes detuvieron a dos marroquíes, de 42 y 21 años respectivamente, los cuales se encuentran en dependencias policiales. La Jefatura Superior de Policía ha confirmado a EFE que en el caso de la menor presuntamente agredida sexualmente se ha aplicado el protocolo de víctimas de delitos sexuales y ha sido trasladada al Hospital Universitario de la ciudad.