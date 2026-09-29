Una señora defiende que los jóvenes no se sacrifican para poder comprar un piso: "Quieren una VPO y 'me voy a Cancún'... eso no"

Thais Villas ha generado un caldeado debate en la calle en torno a la vivienda. Una mujer ha explicado que ella, por ejemplo, no ha viajado para poder ahorrar para tener un piso en propiedad.

La vivienda es uno de los temas del momento, por ese motivo Thais Villas ha salido a la calle para dar lugar a uno de sus debates en 'Hablando se enciende la gente' en torno a este asunto. La reportera plantea a la gente qué harían si tuviesen más de un piso, además del que viven.

"No lo alquilaría", expone un hombre sin dudarlo, "lo tendría vacío". El hombre defiende su comentario señalando que si se mete un okupa "no hay Dios que lo eche". "¿Por qué tiene que ser un okupa y no puede ser una inquilina normal y corriente?", plantea Thais.

"La ley favorece que ahora mismo se mete un señor, te paga un mes, deja de pagar y no puedo echarle", defiende. Un hombre plantea que cuántos okupas puede haber en un bloque de diez vecinos. "Alguno habrá, claro que los hay, pero no los hay en cada rellano de una escalera esperando que salgamos a comprar el pan para meterse en nuestra casa", añade.

Una mujer, por su parte, afirma que ella ha ahorrado para comprar su piso, "no como ahora que la gente joven quiere un piso de protección oficial y me voy a Cancún, eso no". "Que todo el mundo se sacrifique para lo suyo", añade.

Una chica replica que, actualmente, el salario para una persona joven está en 1.200 euros y el alquiler alcanza los 1.300 o 1.500 euros. "¿De dónde nos vamos a Cancún?", pregunta la chica. "Eso es verdad", responde, la señora, dándole la razón.

Un hombre, muy exaltado, entra en el debate afirmando que él, después de 50 años trabajando, se mete alguien en su casa "y todo lo que he hecho no vale para nada". "Es una pena lo que está pasando", añade. Un chico indica que han metido mucho miedo con los okupas, "pero, también, en parte, para que muchos propietarios tengan ese miedo y hagan mucho discurso de que se aprueben medidas para que los desahucios sean más fáciles". "Eso no es tanto beneficio para los pequeños propietarios sino para los fondos buitre", indica, "y grandes empresas".

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