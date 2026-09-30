Wyoming, sobre el no de Feijóo al acuerdo de amistad entre España y Francia: "¿Qué pretende? ¿Que no nos llevemos bien?"

El presentador de El Intermedio expone que la palabra favorita del líder popular es "no" y que, además de no apoyar ninguna medida del Gobierno, ha votado que no, incluso, a medidas propuestas por su partido.

El Gran Wyoming señala que "hay personas que se pueden definir con una palabra". Por ejemplo, Brad Pitt sería guapo mientras que Albert Einstein sería inteligente. "Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo podríamos resumirlo con una palabra todavía más corta: no", indica.

El presentador de El Intermedio considera que esa debe ser su palabra favorita ya que "es su respuesta a todos los problemas, todas las dudas, todas las cuestiones". Feijóo, como indica Wyoming, "se opone a todo por sistema".

Por ejemplo, ha tenido una negativa por respuesta a apoyar al Gobierno en cuestiones como los decretos por la vivienda, la crisis de Ceuta o una nueva financiación autonómica. "No tiene otra respuesta, es el nuevo Van Gaal", afirma, "incluso ha llegado a votar en contra de una reforma de la ley del suelo que había propuesto el mismísimo Partido Popular".

"En su ansia por llegar a la Moncloa cuanto antes se niega a aprobar medidas que pueden ser buenas para la ciudadanía", indica, "o a dar su respaldo a políticas de Estado, llegando a límites absurdos". Wyoming pone como ejemplo un suceso muy reciente: uso su mayoría en el Senado para tumbar el acuerdo de amistad entre España y Francia.

Esto lleva a preguntarse al presentador qué pretende el líder popular con esa negativa. "¿Qué franceses y españoles no nos llevemos bien y no seamos amigos?", plantea. Wyoming expone que necesitamos llevarnos bien con ellos, "son nuestros socios europeos, nuestros vecinos, sus cruasanes son bastante mejores que los nuestros...".

"Para colmo, el PP decidió tumbar este acuerdo justo el día en el que el presidente francés, Emmanuel Macron, llegaba a España en visita oficial", señala Wyoming. "Señor Feijóo, me pensaría dos veces si le compensa esta estrategia de no a todo, entre otras cosas porque si usted gobierna necesitará llevarse bien con Francia", reflexiona. "En resumen, necesitará política de Estado", concluye.

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