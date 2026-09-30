Isabel Rodríguez, sobre los decretos de vivienda: "La autocrítica es no haber convencido a los grupos políticos para haberlo hecho antes"

A unas horas para que se vote en el Congreso de los Diputados los decretos de vivienda, Andrea Ropero toma la temperatura de las negociaciones y habla con ministros y partidos cruciales para que salgan adelante.

Andrea Ropero cambia la acampada de la Puerta del Sol por el Congreso de los Diputados para comprobar cómo van las negociaciones a unas horas de que se voten los dos decretos de vivienda.

Allí ha podido hablar con muchos ministros, entre ellos Félix Bolaños y Carlos Cuerpo, que se muestran optimistas sobre su aprobación, o una "cansada" Isabel Rodríguez, que lamenta "muchísimo" que "hayamos tenido que esperar a esta tragedia social para que sea despertado ese deseo de aprobarlo ya". No obstante, apunta que "no es la primera vez que esos textos están en el Congreso de los Diputados".

Según la ministra de Vivienda, "la autocrítica es no haber convencido a todos los grupos políticos necesarios para haberlo hecho antes".

Yolanda Díaz, por su parte, destaca la presión social que "ha hecho posible sacar adelante muchas cosas que el PSOE no quería". Mónica García, por su parte, habla de las iniciativas que han sido tumbadas por la derecha y considera que habría que preguntarles "si están con los especuladores o con Maricarmen y toda la gente que está siendo expulsada de sus barrios".

Ernest Urtasun defiende el alquiler indefinido, algo que él mismo tuvo en Bélgica en su etapa de europarlamentario y que, afirma, "existe en muchas partes de Europa y es de sentido común". Por ello, pide "dejar de pensar en la bronca de los partidos y pensar en la gente, y estas medidas son buenas para la gente".

PNV y ERC, ¿votarán a favor?

Aitor Esteban considera que "si el Gobierno ha dividido el segundo decreto es porque es consciente de que no lo va a sacar", mientras que Gabriel Rufián asegura que, a pesar de que ERC ha confirmado que votará a favor, él tiene que "revisar hasta la última coma" del decreto: "Lo que te pasa el PSOE lo tienes que leer casi a contraluz", afirma el portavoz de ERC en el Congreso, si bien explica que "si hay un mínimo de bondad, votaremos a favor".

Respecto al papel de Junts en la votación, señala que "la derecha catalana no debe dictaminar lo que tiene que pasar con la vivienda en este país" y defiende la prórroga automática de los alquileres como una "de las mejores vacunas".

Rufián indica que el Gobierno "no tiene que funcionar como las ambulancias, a emergencias" y cree que la vivienda "arrasará este Gobierno".

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