Ruth Galán (Sindicato de Inquilinas) asegura que seguirán en la acampada: "Ha sido un éxito porque un decreto que estaba en un cajón se ha presentado con carácter de urgencia"

Los detalles Ruth Galán (Sindicato de Inquilinas) celebra el éxito de la acampada en Sol y el movimiento social surgido a raíz del desahucio de Maricarmen, aunque admite que le hubiera gustado que el decreto no hubiera ido troceado en dos. En el vídeo, al completo su entrevista.

Este viernes, 2 de octubre, se llevará al Congreso de los Diputados para su votación los dos Reales Decretos sobre vivienda que se aprobaron este martes en el Consejo de Ministros. Finalmente, tras días intensos de negociaciones, el decreto de vivienda irá troceado en dos.

Se espera así que uno, el primero, pueda ser aprobado por Junts y PNV y el segundo, el 'impulsado' por Sumar, es muy probable que no salga por la dificultad de la aritmética parlamentaria. No obstante, veremos qué pasa finalmente el viernes.

Ruth Galán, del Sindicato de Inquilinas, confirma en Al Rojo Vivo que la acampada seguirá, al menos hasta el viernes, porque "ha sido un éxito": "Es una explosión social y lo que ha demostrado es que un decreto que estaba hundido en el cajón, se ha presentado con carácter de urgencia".

No obstante, señala que "aunque nos parece que este decreto no debería haber ido troceado porque una de las medidas fundamentales para dar estabilidad a las familias es la prórroga automática de alquileres"lo entendemos como "un éxito" y "dependiendo de lo que salga el viernes, así responderemos en las calles", afirma Galán. Además, este fin de semana a nivel estatal hay muchísimas movilizaciones preparadas.

"Si quieren legislar a favor de las personas, tienen que votar a favor de este Real Decreto"

Por su lado, y ante la pregunta de Antonio García Ferreras, de qué creen que deberían hacer los partidos este viernes, Galán responde contundente:

"Si quieren legislar a favor de las personas, tienen que votar a favor de este Real Decreto que ya llega tarde y que, aunque nos parece un parche y no es la panacea, porque aprobando esto no se solucionaría completamente el problema de la vivienda, porque para esto hay que legislar, sí que nos daría un tiempo y sí que se solucionarían muchos problemas de las vecinas y vecinos".

De este modo, Galán anima a los grupos parlamentarios a que escuchen a la calle, a que "no pierdan más tiempo y que empiecen a dar soluciones, porque ya han visto cuál es el clamor social y ya han visto que en la Puerta del Sol noche no se entraba, que cada día vienen más personas a acampar y que esto es algo que acaba de empezar, no se acaba y termina con esta acampada en Sol o en Cataluña".

Y apela directamente a Junts: "Que Junts escuche, porque también dentro de sus votantes hay personas que no pueden pagar una vivienda, que tienen muchos problemas por este motivo, porque esto es un problema que nos afecta a todas. El tema de la vivienda es transversal y da igual el tinte político que tengas porque no puedes pagarte una casa".

Probablemente, analiza por su parte Ferreras, si no hubiéramos vivido desde dentro del desgarrador desahucio de Maricarmen, si las cámaras de El Intermedio y laSexta no hubieran reflejado esa realidad, a lo mejor no estaríamos ahora donde estamos, porque desahucios se producen cada día en España; un análisis que Galán, sin duda, comparte.

"Aquí lo que ha pasado es que hemos podido vivir desde primera mano, todo el mundo desde sus casas, la crueldad de un desahucio", afirma.

"Porque tenemos a los especuladores por todas partes, medios de comunicación, prensa, radio... ¿Y qué pasa? Que ellos siempre deslegitiman esta lucha, ellos siempre criminalizan a las víctimas (es que no has ahorrado suficiente, es que no quieres pagar...) y en esta ocasión hemos podido vivir de primera mano un desahucio y la gente ha podido entender su crueldad e injusticia", concluye Galán.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.