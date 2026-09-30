'Míriam Nogueras', sobre su faceta de 'tiktoker': "La independencia se consigue con un baile"

Cristina Gallego se transforma en la portavoz de Junts per Catalunya. ¿Conseguirá Wyoming que le diga qué va a votar el próximo viernes en el Congreso sobre los decretos de la vivienda?

Este viernes se va a celebrar en el Congreso de los Diputados un pleno extraordinario para decidir si se aprueban o deroga los dos reales decretos sobre vivienda aprobados en el Consejo de ministros. Una de las grandes dudas es qué va a votar Junts, y para saberlo, El Intermedio 'cuenta' con su portavoz, Míriam Nogueras.

El Gran Wyoming le pregunta si va a contar al programa, en exclusiva, cuál será su votación este viernes. "El viernes tengo cinefórum de la obra de Carla Simón y después tengo clase de cerámica de 'caganers'", explica. El presentador insiste en que se refiere a la votación de los decretos del Congreso.

"A ver, porque yo creo que he sido muy clara en este tema", responde ella, "en Junts nos preocupan las familias, bueno, las catalanas, por supuesto, los pequeños propietarios y que Shakira tenga su residencia en Madrid".

El presentador, ante la falta de respuesta, decide buscar otra fórmula para intentar descubrir el voto del partido catalán. "Sonría si van a votar a favor", le dice. 'Nogueras' no cambia su expresión. "Sonría si va a votar en contra", insiste y, de nuevo, no cambia su expresión.

"No sé si se van a abstener o es que le caigo mal", comenta Wyoming. "Apostaría por lo segundo", señala Sandra Sabatés. El presentador, entonces, intenta conocer la opinión de la 'política' sobre las protestas por la vivienda y las acampadas.

"Nosotros somos muy sensibles con el tema de la vivienda, estamos a favor de los pequeños propietarios", responde 'Nogueras', "gente que ha trabajado toda su vida para tener 1.500 pisos". "Si mides 1,60 sigues siendo pequeño propietario", explica.

Nogueras influencer

Wyoming decide, entonces, cambiar de tema. El presentador cuenta que, aunque 'Nogueras' tenga "una fachada de mujer dura y que odia el Estado español, en El Intermedio hemos descubierto que es una política simpática, sonriente y un poquito influencer".

El presentador muestra alguno de los vídeos que ha colgado en TikTok a ritmo de Britney Spears. "Estoy impresionado", confiesa Wyoming, "parece usted humana". "Ya está la prensa española manipuladora", afirma la 'política', "yo siempre he sido una persona risueña, simpática y divertida".

'Nogueras' cuenta que el bienestar de las familias catalanas y la independencia "se consigue con un baile". La 'política' sorprende grabándose y Wyoming le pide salir en el vídeo, pero esta se niega. "No quiero que me lo censuren por contenido ofensivo y molesto", concluye, "como siempre los españoles destrozando la fiesta a los catalanes".

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