Joaquín Reyes vuelve a El Intermedio con una nueva entrega de 'Zanguangos' en la que se mete en la piel de Joe Biden, que asegura que no piensa moverse de la Casa Blanca. "Me da igual que haya elecciones, no voy a hacer ni una caja para la mudanza. Hay personas mayores que prefieren estar en una residencia, pero yo prefiero estar en una residencia oficial", comenta.

El presidente de Estados Unidos dice estar "fenomenal", a pesar de que haya gente que diga lo contrario. Sin embargo, confiesa que si hay algo que le da ganas de jubilarse es la política exterior. "Estoy harto de resolver los problemas del mundo, ¿qué soy, Hermano mayor?", expresa.

Además, apunta que también está el conflicto de Israel y Gaza. "No es que sea yo amigo de Netanyahu, pero es que ¿cómo no ir con el pueblo judío?", dice, y añade: "Woody Allen, Barbra Streisand, Bar Rafaeli, Groucho Marx, Jesús de Nazaret, ¿cómo no ir con ellos?. Un pueblo así no te puede montar un genocidio, como mucho una alfombra roja".

El demócrata desvela también que no propondrá a Kamala Harris como vicepresidenta. "No me ha salido buena. Como decimos aquí, 'a lot of lirili but not much lerele'", señala, y anuncia que tiene en mente a otra persona para ese puesto, Taylor Swift: "Tiene más ritmo, acojona a los republicanos y me da entradas para sus conciertos y la Super Bowl".