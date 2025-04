Joaquín Reyes se convierte en Netanyahu y se define como "la Marie Kondo judía": "Estoy organizando aquello..."

El cómico Joaquín Reyes se ha convertido en el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El 'mandatario' recibe al programa justo en su día libre mientras se entretiene con uno de sus pasatiempos favoritos: "Matar gatetes". "Soy más malo que el baladre", afirma 'Netanyahu'.

El 'Primer Ministro de Israel' afirma que es "como un niño" debido a que, en el fondo, lo que le gusta es "jugar a los soldaditos". 'Netanyahu', además, ha buscado un ejemplo sencillo para explicar el conflicto actual con la Franja de Gaza. "Al pueblo judío se nos prometió un bocata de morcilla pero, Mohammed dijo que el bocata era suyo entonces nosotros le empezamos a coger unos mordisquitos", indica el 'Primer Ministro'.

'Netanyahu' añade que "el tío rata de Mohammed me ponía los dedos y me decía 'es que la resolución de la ONU ñiñiñi...' y nosotros 'es que la Biblia papapá'. El 'Primer Ministro' apunta a que ellos querían más y, finalmente, se termina el bocadillo entero. "Me a tomar un poquito de café con leche que se me ha quedado aquí atragantada Cisjordania", añade.

El 'Primer Ministro' se muestra apenado por que le consideran un genocida y le investigue el tribunal de La Haya. "Tendré mis cosas, pero a mí no se me puede acusar de crímenes de lesa humanidad", afirma, "como mucho de ser la Marie Kondo judía". "Estoy reorganizando las fronteras, ordenando aquello que estaba manga por hombro y haciendo limpieza étnica", concluye, "no sabéis lo bien que se me da doblar los jerseys y las kipás, que me cabe el doble en los cajones".