Isma Juárez acude a un evento organizado, entre otros, por la Fundación Felipe González para homenajear la figura de Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea. Al evento, además, ha acudido el propio expresidente socialista.

Arancha González Laya, exministra de Exteriores, le cuenta al reportero que ha sido un "homenaje muy sentido a una persona que fue muy importante para España porque nos abrió las puertas de Europa". Juárez se sorprende al descubrir, entre sus asistentes, a María Dolores de Cospedal. "Cada vez que hay un acto del antiguo PSOE me encuentro con gente del PP", afirma Juárez.

Joaquín Almunia, ex secretario general del PSOE, considera que "se ha hecho un merecido homenaje a lo que supuso para Europa y para que España estuviese en Europa". En cuanto a la situación actual de Pedro Sánchez, Almunia expone que no ha sufrido por él. "Todos los presidentes sufren pero están ahí porque quieren estar y porque les han votado", afirma.

Isma, además, aprovecha para preguntarle en qué posición cree que quedará España en Eurovisión. "Me importan un carajo, con perdón", responde Almunia. "He escuchado la canción pero no me gusta, sin que sea una falta de respeto para quienes la cantan, no me gusta ninguna canción desde hace 30 años", se sincera.