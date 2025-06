Serrat acepta el reto de Isma Juárez de recitar a Bad Bunny: "Si yo fuera tu gato, subiera una foto lo' vierne' y lo' lune'"

Isma Juárez ha visitado la Biblioteca Nacional con motivo de la entrega de los Premios Ernesto Cardenal, una ceremonia que reconoció la trayectoria de diferentes personalidades del mundo de la cultura, entre ellas el cantautor Joan Manuel Serrat.

Antes de que comenzara la gala, el reportero de El Intermedio tuvo la oportunidad de charlar unos minutos con Serrat, a quien le preguntó directamente qué es lo que más le enfada en la vida.

"Cada vez que pongo la tele y empiezo a ver todo lo que me plantean. Que en Gaza cada día mueren personas. Los Gobiernos del mundo no tienen vergüenza y no son capaces de ponerle nombre y apellidos a lo que está ocurriendo... No es para estar muy contento, pero no puedo evitarlo", respondió el artista con seriedad.

Juárez, en tono distendido, le comentó: "Has desintonizado la televisión". A lo que Serrat replicó con humor: "No puedo, que después del telediario os tengo a vosotros", entre risas.

Ya en un registro más desenfadado, el reportero aprovechó para preguntarle qué opinaba sobre Bad Bunny. "Bueno... dentro del mundo musical... del estilo que él maneja me parece uno de los mejores", aseguró el cantautor.

Finalmente, Isma Juárez le lanzó un pequeño reto: recitar una de las letras del artista puertorriqueño. Serrat no se echó atrás y leyó con gracia uno de sus versos más virales:

"Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto lo' vierne' y lo' lune'".

El momento completo puede verse en el vídeo del programa El Intermedio.