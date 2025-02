'Javier Milei' anuncia una nueva criptomoneda para cuando olviden '$LIBRA': "Jesucripto, el salvador de los argentinos"

El FBI está investigando a Javier Milei, presidente de Argentina, por el escándalo de las criptomonedas. El presidente promocionó una de estas criptodivisas, llamada '$LIBRA', a través de sus redes sociales para animar a sus seguidores a invertir en la misma, provocando que miles de personas perdieran dinero. El presidente fue entrevistado, después, pero no asumió ninguna responsabilidad. El presidente de Argentina ha irrumpido en el plató de El Intermedio, gracias a Raúl Pérez, para defenderse tras la polémica generada.

'Milei' aclara que no han sido 44.000 afectados "como mucho son 5.000 y muy pocos son Argentinos, la mayoría son chinos o americanos". El presidente, en su entrevista, comparó invertir en criptomonedas con jugar en un casino. "Solo digo que en el casino no puedes quejarte si has perdido la guita por apostar al rojo", aclara el 'presidente argentino'. "De todas maneras, yo ya aprendí la lección y no me van a volver a ver vendiendo criptomonedas a los argentinos", anuncia, "pero sí estos fantásticos sellos que son una inversión garantizada". "Me forro filatélico", añade. El Gran Wyoming manifiesta su falta de interés por el producto. "Para entrar en una pirámide prefiero la de Keops", le dice el presentador.

La entrevista fue interrumpida por el asesor de Milei para que evite ciertas respuestas para no tener problemas judiciales. El 'presidente de Argentina' aclara que su asesor de comunicación paró la entrevista porque estaba apunto de decir en prime time "un secreto de Estado que no podía revelar: la receta de la famosa milanesa de mi madre".

Wyoming le pide que aclare si estaba detrás de la salida de la criptomoneda. "Ok, sí, es cierto, me has pillado por el nombre, ¿verdad?", responde 'Milei', "que la llamaran la criptomoneda '$LIBRA' por lo de la libertad...". El 'presidente' anuncia que han guardado el nombre de "Jesucripto, el salvador de los Argentinos" para su próxima criptomoneda, "cuando se olviden de esta".