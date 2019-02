"Donald Tron, Tron, Tron; golpe en Venezuela, no, no, no": así es el divertido hit de Nicolás Maduro sobre Trump

El Gran Wyoming presenta en El Intermedio el nuevo hit de Iván Lagarto que esta vez protagoniza Nicolás Maduro y su discurso a Donald Trump sobre Venezuela, porque "la música es un lenguaje universal".

"Presidente, Donald Tron, Tron, Tron; golpe en Venezuela, no, no, no": es una de las rítmicas frases con las que Iván Lagarto crea este divertido tema.

