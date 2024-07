Tras llegar de Molina de Aragón, Isma Juárez comentaba a Dani Mateo que daba la casualidad que su visita al pueblo más frío de España coincidió con un 'día de calor' . Una situación que agradeció el colaborador, debido a que tiene "los pezones muy pequeños" y con el frío esa parte de su anatomía corporal disminuye aún más.

"Cuando hace mucho frío se me empitonan y no queda areola. Se queda como cuando cierras un paraguas", añadía Isma Juárez. Por otra parte, para justificar este detalle de su anatomía, explicaba que "el hombre tiende a perder el pezón porque no tiene función biológica".

Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.