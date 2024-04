En 'Casa Decor', el evento más importante de España del sector de la decoración y el interiorismo, no sólo hay salones, cocinas o dormitorios a la última, también cosas más peculiares como un búnker. Isma Juárez visita este espacio y conversa con su responsable. "Estás deseando que el mundo colapse para vender esto", afirma el reportero, mientras ella defiende que "si hay que estar preparados, que estemos en un lugar que no nos recuerde constantemente que estamos en un agujero mientras el mundo se va a al carajo".

Isma repasa en este vídeo los detalles más llamativos, desde una máscara antigás cromada con la que prosigue la entrevista, hasta la bañera, en la que incluso se llega a meter. "Creo que Wyoming debe de tener dos o tres de estos", comenta el reportero, al que sorprende la música que suena en el búnker, que según la responsable está compuesta por un musicólogo: "Hay gemidos, porque a un búnker también se baja a...", le explica.

Isma se da cuenta de que en el búnker no hay televisión, a lo que la mujer le responde que es porque "huimos del horror". "Pues ya no me gusta tanto esto", reacciona el reportero con 'indignación' mientras la responsable pide perdón al darse cuenta de que, precisamente, está hablando para El Intermedio.