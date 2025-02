Isma Juárez 'provoca' un cisma en una familia de Murcia al preguntar cuál es la hija preferida: "No me hacen ni pu** caso"

Isma Juárez ha salido a la calle después de conocer que la ciencia ha demostrado que casi todos los padres tienen un hijo favorito. El reportero ha encontrado a una familia de Murcia a los cuáles ha planteado esta cuestión. Afirman que tienen una buena relación. Cuando el reportero les pregunta a los padres si tienen una hija preferida, sin dudarlo responden que no. Pero sus hijas no son de la misma opinión.

María tiene claro que no es ella. "Es la de las contraseñas", indica María. "Las tengo yo todas", aclara Viviana. Por su parte, la joven no considera que ella sea la favorita de sus padres. María explica que ella nota "en todo" que su hermana es la preferida. "Ella dice que es la favorita porque su hermana no vive en mi casa", aclara su madre. "No llevamos viviendo en casa lo mismo porque yo también estudio fuera", añade María, "lo que pasa es que nos vemos más". "Estamos, ahora mismo, abriendo la caja de Pandora", comenta Isma.

Los padres exponen que es una discusión que ya han tenido anteriormente. "Siempre lo decimos en broma pero me dice que siempre doy la razón a su hermana, que se la quito a ella...", explica la madre. "Es verdad que no me hace ni pu** caso", se lamenta María. "¿Tú, a lo mejor, te lo has ganado?", pregunta Isma. "Pero si yo soy un ángel", responde María. "Mi hermana siempre lleva la razón, solo la escuchan a ella... nos perdemos, pero nadie me hace caso", explica.

"Cuando salimos de viaje parece que su hermana, al ser más mayor, siempre le hacemos caso a ella", explica su madre, "vamos a quedar como malos padres". "Podemos llegar a la conclusión", responde Isma, "de que hay consenso de que hay una hija favorita, que es Viviana".