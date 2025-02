Una señora no se corta cuando Isma Juárez le pregunta cuál es su hija favorita: "La pequeña porque el diálogo es mejor"

La señora afirma que su hija mayor tiene "muy buen corazón" pero, a pesar de ello, su hija pequeña es su preferida. Juárez aclara, además, que elegir no significa que no quieran a su otro hijo.

Según la evidencia científica, la mayoría de los padres tiene un hijo favorito. Por ello, Isma Juárez ha salido a la calle para preguntar a la gente si este dato es cierto y, además, que confiesen cuál es el suyo. El reportero charla primero con Pili y Teodora. Ambas tienen hijos, la primera un hijo y una hija, y la segunda dos hijas.

Isma les pregunta cuáles son sus hijos favoritos. Pili se ríe pero Teodora, sin dudarlo, afirma: "La pequeña". "La otra tiene mejor corazón pero me quedo con la pequeña porque el diálogo es mejor", explica la señora a Juárez. Su hija mayor, como explica, se preocupa más por ella, pero esto no ha conseguido que sea su preferida.

"No estamos diciendo que al otro no se le quiera", aclara Isma, "para dejarlo muy claro". "No lo vayan a ver y nos trituran", afirma Teodora. "Estamos preguntando solamente quién va a heredar la casa más grande", añade Juárez. "Ninguna de las dos... la van a vender nada más que me muera", apostilla Teodora.