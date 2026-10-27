Isma Juárez intenta dar a Alfonso Serrano el ramo de flores que "consolida" el "matrimonio" con Vox: "Hasta ahora están siendo follamigos"

El día que se ha hecho oficial el "matrimonio" entre PP y Vox en el Senado, Isma Juárez pregunta a los políticos populares por este pacto y pregunta a Cayetana Álvarez de Toledo y Alberto Nadal si ya se ven como ministros.

Isma Juárez se traslada hasta el acto de presentación de las listas del PP por Madrid justo en el día que se ha hecho oficial su "matrimonio" con Vox.

En una calle llena de obras, el reportero de El Intermedio ha intentado entregar a algún político popular el ramo de flores que oficializa la unión. De este modo habla brevemente con Marta Marbán, que le explica que está en el número 32 de las listas: "Buah, no sale", reacciona Isma, mientras que la candidata popular le asegura que "no importa": "El proyecto vale mucho más que el número".

Manuel Cobo, por su parte, afirma que hay diferencias entre PP y Vox, pero también habla de "cosas que nos unen muchísimo, como echar a Sánchez". A Cayetana Álvarez de Toledo el reportero le pregunta si "ya se ve de ministra", aunque solo obtiene de respuesta un "gracias por venir".

Isma también comenta a Alberto Nadal que "pinta ministro", hasta el punto de que "se le ha iluminado la cara" cuando se lo ha dicho. Sobre los pactos con Vox, Nadal se limita a decir que "vamos primero a explicar nuestro programa a los españoles y el día después de las elecciones ya se hablará de otras cosas".

Alfonso Serrano habla con Isma, que le pregunta si al llegar Feijóo al Gobierno "no se le va a poder llamar hijo de puta al presidente como pasa ahora". Serrano, por su parte, se desmarca citando las protestas en la Complutense. "Cómo le ha dado la vuelta a la situación, me ha hecho la trece catorce", reacciona Isma, que le intenta entregar el ramo que consolida la relación de PP con Vox porque "hasta ahora están siendo follamigos".

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