El 11 de septiembre de 2001, Luis Rojas Marcos era presidente del Sistema de Hospitales Públicos de Nueva York. Su hermano Alejandro no dudó en desplazarse hasta la Gran Manzana para acompañarle en la gestión de la tragedia.

Los hermanos Rojas Marcos han sido figuras influyentes en Andalucía. Alejandro Rojas Marcos fue un destacado líder antifranquista, fundador del Partido Andalucista y alcalde de Sevilla. Su hermano, Luis Rojas Marcos, es un renombrado psiquiatra internacional, profesor en la Universidad de Nueva York y ex presidente del Sistema de Hospitales Públicos de la ciudad. Ambos recuerdan cómo vivieron los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando Luis dirigió la atención sanitaria. Alejandro viajó de inmediato a Nueva York para apoyar a su hermano, demostrando su constante presencia en momentos difíciles. Alejandro se siente afortunado por el reconocimiento de su hermano, destacando la satisfacción de verlo ser entrevistado ampliamente.

Pocas familias ha habido más influyentes en las últimas décadas en Andalucía que los Rojas Marcos. Alejandro Rojas Marcos fue uno de los principales representantes del movimiento antifranquista en la región, y posteriormente fue fundador del Partido Andalucista y alcalde de Sevilla. Su hermano Luis es uno de los psiquiatras más importantes del panorama internacional, es profesor en la Universidad de Nueva York y ha sido presidente del Sistema de Hospitales Públicos de esa ciudad.

Ambos repasan en el intermedio cómo vivieron los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en los que Luis fue el máximo responsable de la atención sanitaria a miles de personas.

Nada más enterarse de lo ocurrido, Alejandro no lo dudó y cogió el primer vuelo hacia Nueva York para acompañar a su hermano. De hecho, se presentó sin avisar en su casa. "Nos echamos a llorar los dos", explica sobre ese primer encuentro tras el 11S.

Sin embargo, el viaje de su hermano no pilló desprevenido a Luis Rojas Marcos: "En las situaciones difíciles él siempre aparece", asegura. De hecho, recuerda una anécdota de la infancia en la que Alejandro también acudió en su ayuda. "Yo tenía 13 años y pasó un carrito con la merienda y no me pude resistir, agarré una moneda. El cura vio aquello como un gran insulto y me dio una paliza. Recuerdo que él apareció para ayudarme en ese momento difícil. Él siempre ha aparecido", explica.

No obstante, Alejandro Rocas Marcos defiende que es él el más afortunado de los dos: "Si tú supieras la inmensa satisfacción que yo tengo hoy con los miles de entrevistas que le han hecho a mi hermano...". "Para mí, al poder tener una entrevista con este caballero aquí al lado me ha tocado la lotería para varios años", concluye.

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