Sandra Sabatés analiza el papel de las redes sociales en la remontada de Lula: de un grupo de whatsapp de 10 millones de personas a copiar a la extrema derecha

Las redes sociales y la estrategia de Andre Janones ha sido crucial para la histórica remontada de Lula da Silva en las elecciones brasileñas. Sandra Sabatés analiza cómo ha conseguido recuperar millones de votos en tiempo récord.

Tras la histórica victoria de Lula da Silva en las elecciones brasileñas, la noticia en estos momentos es que su rival, Flavio Bolsonaro, sigue sin reconocer los resultados de los comicios.

En cualquier caso, ese enfado no ha impedido que cientos de miles de personas hayan salido a la calle para celebrar la victoria de Lula, que revalida el mandato por cuarta vez.

El líder del Partido de los Trabajadores ha protagonizado una remontada inédita, ya que es la primera vez que un candidato que pierde en la primera vuelta consigue ganar en la segunda.

Una remontada que no se entiende sin el papel de las redes sociales y de Andre Janones, un joven abogado que gracias a sus estrategias digitales ha conseguido arrebatar a la derecha el discurso en las redes sociales.

Sandra Sabatés analiza en El Intermedio cómo el equipo de Lula detectó y denunció que Meta estaba silenciando su discurso en redes sociales. El Tribunal Superior Electoral detectó que, efectivamente, la empresa estaba favoreciendo la visibilidad de los contenidos de Bolsonaro y obligó a la compañía a garantizar un trato igualitario.

Para salvar este bloqueo, Janones puso en marcha el llamado 'Ejército de Lula', un grupo de WhatsApp que llegó a tener más de 10 millones de seguidores. A través de este grupo se impartían órdenes para compartir estados, cortes de vídeo y contenidos que hackearan el bloqueo de Meta.

El estilo de Janones, no exento de polémica, consiste en copiar el de la extrema derecha: "Contenido vertical, titulares alarmantes, lenguaje llano y apelación a los sentimientos en lugar de discursos demasiado elaborados para las redes sociales", explica Sandra.

De este modo, la campaña de Lula recuperó como imagen la camiseta de la selección nacional de fútbol, hasta ese momento patrimonio del 'bolsonarismo'.

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