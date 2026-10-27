'Iker Jiménez' pide "no sacar decisiones precipitadas" de la "desaparición de don Flávio Bolsonaro": "Hay gente que dice que ha sido abducido o secuestrado"

El presentador de 'Cuarta Milonga' también muestra su apoyo a Mbappé tras la polémica con China y celebra que "En España podamos compararle con el dictador que nos dé la gana y ponerle la cara de Fidel Castro, de Maduro o incluso de Pedro Sánchez".

Tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales en Brasil, el candidato ultraconservador Flávio Bolsonaro ha abandonado el país este martes mientras estaba siendo investigado por un delito de blanqueo de capitales y movimientos financieros ilegales vinculado al mundo de las apuestas.

Sin embargo, 'Iker Jiménez' afirma en 'Cuarta Milonga' que "no vamos a sacar conclusiones precipitadas": "Hay gente que dice que ha sido abducido, otros que ha sido secuestrado, incluso otros dicen que se ha hecho la cirugía estética y ahora tiene la cara de Regina Dos Santos".

Respecto a la remontada in extremis de Lula, 'Iker Jiménez' cree que "podría haber robado las elecciones". "Sin duda, podemos estar hablando de que Bolsonaro es un refugiado político", añade, apoyándose en que "hay expertos que apuntan que es así".

"Son unos expertos, refugiados políticos, que son amigos míos. Yo los llamaría ahora mismo, pero es que el Gobierno comunista les tiene pinchado el teléfono y no puedo hacer otra cosa. Les mando una paloma mensajera y así intento comunicarme con ellos", añade al respecto 'Iker Jiménez'.

El presentador de 'Cuarta Milonga' también habla de la polémica decisión de China de romper el acuerdo con LaLiga después de que Kylian Mbappé, al que muestra "públicamente" su apoyo, se refiriese a Mao Zedong como un "dictador chino".

'Iker Jiménez' celebra que "en España, afortunadamente, podemos comparar a Mbappé con el dictador que nos dé la gana y ponerle la cara de Fidel Castro, de Maduro o incluso de Pedro Sánchez".

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