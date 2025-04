Isma Juárez se enfrenta al campeón de España de tenis con 90 años: "A ver si aprendes..."

Isma Juárez ha tenido la oportunidad de charlar con el campeón de tenis Enrique Ayala. El deportista cuenta con la particularidad de que ha logrado convertirse en el campeón de España de tenis para mayores de 90 años. El reportero, aficionado también ha este deporte, no ha dudado en enfrentarse a Ayala en un partido.

Enrique avisa a Isma que se lesionó hace unos días aunque ya está "casi bien". "Tú me has enseñado que si el otro está un poco mal... hay que apretarle", responde Juárez. El reportero desvela una de sus manías cuando abre un paquete de pelotas de tenis: olerlas. Juárez se sorprende al saber que Enrique no las huele. "Si me lo acercas mucho me la como", responde el deportista.

Juárez alaba la estética de Ayala. "Tienes muy buena planta de tenista", afirma Isma. "Si lo dices tú que eres un experto...", responde él. Enrique e Isma juegan durante un rato y, finalmente, Ayala es el vencedor. "Has perdido, lo siento", le dice al reportero.