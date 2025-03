Enrique Ayala, campeón de España de tenis para mayores de 90: "Dicen que es el momento de acabar, pero yo he decidido empezar"

Enrique Ayala, actual campeón de España de tenis en la categoría de mayores de 90 años, ha compartido su inspiradora historia con El Intermedio. A sus 94 años, sigue compitiendo a nivel mundial y demuestra que la pasión y la determinación no tienen edad.

Isma Juárez ha tenido la oportunidad de entrevistar a Enrique Ayala, una auténtica leyenda del tenis en España. Con 94 años, este deportista se ha convertido en el campeón nacional en la categoría de mayores de 90, un hito del que se siente especialmente orgulloso.

"Soy el primer campeón de 90 porque hasta ese momento no había", comenta con satisfacción Ayala, quien actualmente ocupa el puesto 19 en el ranking mundial de su categoría y ha llegado a estar dentro del top 10. Pero más allá de los números, su mentalidad sigue siendo la de un auténtico competidor. "Para jugar torneos tienes que ser competitivo, tienes que ir a ganar como sea", afirma con determinación.

Sin embargo, su camino no ha estado exento de dificultades. Ayala recuerda uno de los momentos más duros de su vida, cuando, tras ganar su primer campeonato de España, contrajo la COVID-19 y tuvo que ser ingresado de urgencia. "Me ingresaron, estuve cerca de 50 días en la UVI. Me dieron por muerto", confiesa. La situación fue tan grave que incluso tuvo que someterse a una traqueotomía para poder respirar.

Pero ni siquiera una experiencia tan extrema logró frenar su espíritu de lucha. Contra todo pronóstico, y tras superar la enfermedad, Ayala volvió a las pistas en tiempo récord. "Después de salir de la UVI, a los 10 días estaba peloteando. No tengo ninguna secuela", asegura con orgullo.

Para cerrar la entrevista, el veterano campeón quiso compartir un mensaje de motivación: "Hay que estar activo, hay que tener objetivos. Dicen que es el momento de acabar y yo he decidido empezar".