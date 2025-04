Isma Juárez conoce a Joe, el gibraltareño más británico: "Usted se lava los dientes con té"

El Intermedio recuerda en este vídeo cómo fue el funeral de la reina Isabel II, un momento histórico que llevó al reportero Isma Juárez hasta Gibraltar. El objetivo era conocer cómo se sentían sus ciudadanos en esos días de luto: ¿más británicos o más españoles?

Allí se encontró con Joe, un gibraltareño que no tardó en dejar clara su postura: "Yo soy gibraltareño y británico, lo primero y siempre", respondió sin dudar, incluso antes de que comenzara la entrevista en profundidad.

Joe expresó su tristeza por la muerte de Isabel II, a quien admiraba no solo como reina: "Ha sido muy buena persona, además de monarca", comentó con cierto dolor en su rostro

Durante el reportaje, Isma decidió hacerle a Joe un "test de britanía", proponiéndole elegir entre clásicos británicos y españoles, como "fish and chips y chopitos" o entre equipos de fútbol como el "Manchester City y Real Madrid". Las respuestas de Joe fueron tan rotundas que provocaron una reacción divertida del reportero: "He dado con la persona más británica. Usted se lava los dientes con té", bromeó.

Pero más allá del humor, Joe dejó claro que no tiene intención de acercarse a España. Sobre su coche, afirmó: "No voy para España, he tenido muchos problemas con ellos", y remató con una frase aún más tajante: "No quiero saber nada con los españoles".

