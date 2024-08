Isma Juárez visitó Benidorm para conocer de primera mano una carrera muy especial: la subida vertical al Gran Hotel Bali. Este establecimiento destaca por ser el hotel más alto de Europa con 52 plantas y 924 escalones. Miquel Tortosa, organizador del evento, le contó a Juárez cómo se creó esta carrera. Como cuenta, el primer organizador fue Gonzalo Pérez Jacomé, actual alcalde de Orense. El regidor gallego subió el Empire State y eso hizo que decidiera intentarlo con el Bali.

Juárez también charló con varias huéspedes del hotel. "Ayer vimos todo esto alfombrado y dijimos 'algo va a haber'", le contó una de las señoras. "Si hay una alfombra roja es que están pasando cosas divertidas", respondió Isma. El reportero, además, conoció a un participante muy especial: Giovanni Potenza. El corredor, como le contó a Isma, tiene 80 años. "La semana pasada subí 222 pisos en 54 minutos en Nueva York, primero absoluto de todas las categorías", explicó. El reportero se quedó alucinado con Giovanni, sobre todo al descubrir que Potenza es su apellido real. "Es un sueño lo que estoy viendo aquí", afirmó Juárez.

En esta carrera también participan bomberos que suben los 924 escalones primero con el equipo completo, que pesa 20 kg, y después con ropa deportiva. "Habéis venido a humillar a todo el mundo", afirmó el reportero. Isma subió a la última planta en el ascensor para recibir a los primeros participantes. "Llega una persona absolutamente destruida", afirma Juárez al recibir al primer corredor. Otros no pudieron evitar tumbarse en el suelo al llegar.

Isma también decidió enfrentarse a las 52 plantas del Hotel Bali. "Lo haré por ustedes", les dijo a las señoras que le aplaudían antes de comenzar el ascenso. A pesar de que comenzó con mucha energía, poco a poco la dureza del ascenso fue haciendo mella en Isma. A pesar de todo, consiguió terminar la carrera. "¿Alguien tiene un cubo para vomitar?", afirmó nada más pisar la última planta. "He subido más plantas, he cogido un desvío malo", declaró. "Después de esto me doy cuenta de lo leyenda que es Giovanni Potenza", concluyó el reportero.

