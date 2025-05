'Isabel Díaz Ayuso' felicita a Wyoming y le concede la medalla de la Comunidad: "Es de cemento armado y pesa 80 kilos"

El Gran Wyoming cumple 70 años y, por ese motivo, está recibiendo numerosas felicitaciones muy especiales. El presentador, además de recibir un mensaje del 'rey emérito' también lo ha recibido de la 'presidenta de la Comunidad de Madrid: Isabel Díaz Ayuso'. Y el emisario de la felicitación no ha sido otro que Isma Juárez, que ha sido el encargado de darle paso.

"Quiero felicitar al Gran Wyoming desde aquí por su 70 cumpleaños", afirma 'Ayuso' frente a la prensa. La 'presidenta de la Comunidad de Madrid', además, ha anunciado que van a destacar la valía profesional del presentador concediéndole "la medalla de nuestra Comunidad".

"Es de cemento armado y pesa 80 kilos", añade 'Díaz Ayuso', "cuando tenga un hueco libre que se pase por aquí y se la cuelgo al cuello personalmente". "Un beso, chato", concluye su mensaje. "Me estoy emocionando", confiesa el presentador, "no sé si voy a acabar el programa porque me va a dar algo".

"Señora presidenta, una medalla, qué detalle", agradece Wyoming, "y sin necesidad de hablar con mi perro muerto como Milei". "¿Es de cemento armado?", pregunta Wyoming, "debe haberla hecho con los restos de un peeling facial de González Amador".