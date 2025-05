El 'rey Juan Carlos I' felicita a Wyoming en su 70 cumpleaños: "¿A qué hora es la fiesta? No me ha llegado la invitación"

El Gran Wyoming cumple 70 años. Sandra Sabatés no ha dudado en comenzar El Intermedio felicitando al presentador. Cuando lo anuncia, Wyoming se lleva un gran aplauso de todo el público. "Te podrías haber conformado con decir 'hoy es su cumpleaños'", le reprocha a Sabatés.

"Quién iba a sospechar que cumplo 70 con el equipo de maquillaje que tenemos aquí", añade. El presentador agradece la felicitación y, como confiesa: "Quería mantenerlo en secreto por ahorrarme el piscolabis para este equipo de famélicos".

El presentador, además, pide que no le tiren de las orejas dado que son 70 años yo no quiere "acabar como Dumbo". Sandra anuncia que alguien se ha animado a felicitarle por su cumpleaños. No es otro que el 'rey Juan Carlos I'.

"Feliz cumpleaños Wyoming", comienza la felicitación del 'emérito'. Este, además, aprovecha para preguntar a qué hora será su fiesta ya que no ha recibido la invitación. "A ver si has puesto en la dirección Abu Dabi con uve, que a mí a veces me pasa", afirma el 'emérito'.

El 'rey' anuncia que irá a la fiesta con Froilán. "Ya sabes que es muy fan de las fiestas con barra libre", le cuenta. "Me dejas...", responde Wyoming, "muchas gracias, majestad". "Me llena de orgullo y satisfacción su mensaje", concluye.