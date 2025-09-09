Iñaki López utiliza la oposición de Junts a la reducción de la jornada laboral para explicar 'Tesoro o Cacharro'

El presentador irrumpe en el plató del programa para presentar el nuevo concurso de laSexta. 'Tesoro o Cacharro' se estrena este martes, justo después de El Intermedio.

Junts ha confirmado que no apoyará la reducción de la jornada laboral. "El partido de Puigdemont ha mostrado sus cartas y este miércoles, en el Congreso, se va a oponer a la tramitación de esta ley", explica Sandra Sabatés.

Miriam Nogueras ha defendido la posición de su partido, explicando que apoyar esta redacción perjudicaría al estado del bienestar. "Parece que a la señora Nogueras le cuesta explicar por qué su partido se opone a una medida beneficiosa para todos los trabajadores", afirma Wyoming, "y no tiene muy claro qué es el bienestar". "No se me ocurre mejor manera de fomentar el bienestar que doblando el lomo lo menos posible", añade.

Si que el presentador lo espere, se cuela en El Intermedio Iñaki López, que este martes estrena en laSexta 'Tesoro o cacharro', un nuevo concurso. "Esta gente estaba deseando ver un presentador joven", afirma Iñaki, tras el aplauso del público.

"Esto de la reducción de jornada no va contigo", expone Wyoming, "ni lo de pedir permiso para entrar en programas". Para explicar la mecánica del programa, López utiliza como ejemplo la noticia que acaban de tratar en el programa.

"Reducción de la jornada laboral: ¿se trata de un avance social o una ruina para los empresarios?", pregunta Iñaki. "Depende a quién le preguntes", responde Wyoming, "pero, para los empresarios, cualquier avance social es una ruina". "Les gustan más los trabajadores como tú, que están aquí echando horas extras y luego no se las pagan", añade el presentador. "Alguien tendrá que compensar las que tú no haces", responde López.