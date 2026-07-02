Wyoming recuerda que Juanma Moreno dijo que la prioridad nacional era "un eslogan hueco": "Al final ha podido rellenarlo"

El popular andaluz ha pactado con Vox para convertirse, por tercera vez, en presidente de la Junta de Andalucía. Así, Moreno Bonilla ha aceptado la propuesta estrella de Vox: la prioridad nacional.

Juanma Moreno Bonilla ha cedido ante Vox para convertirse en presidente de la Junta de Andalucía. El acuerdo con el partido de ultraderecha ha permitido al popular seguir frente al Gobierno andaluz en segunda votación. Este es ya su tercer mandato consecutivo.

Tras el acuerdo, Vox va a obtener la vicepresidencia y la consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local y un senador autonómico. Además, Moreno Bonilla también estaría aceptando la propuesta estrella del partido ultra: la prioridad nacional.

"Ha echado raíces en el sillón de presidente"

Moreno Bonilla ha explicado que esa prioridad nacional es "arraigo". "Arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración", añade. "Normal que le importe tanto el arraigo", señala el Gran Wyoming, "ha echado raíces en el sillón de presidente y no lo sacan de ahí ni con motosierra".

"Ni siquiera, aunque hace no tanto hablar así de la prioridad nacional", recuerda Wyoming. Así, el líder andaluz afirmaba que la prioridad nacional "es un eslogan un poquito hueco, pero que ellos creen que les funciona".

"Era un eslogan hueco, pero al final ha podido rellenarlo", comenta el presentador de El Intermedio. Wyoming expone que le preocupa "es que según Moreno la prioridad nacional era 'ilegal o irreal'". "Ilegal no creo que sea porque acaba de refrendarla, así que debe ser irreal", añade.

"Un lío"

Sandra Sabatés expone que, con el pacto, Moreno Bonilla a revalidado su presidencia, "pero a costa de que su imagen de referente moderado del Partido Popular quede en entredicho y, también, su coherencia", ya que, como él mismo expuso, a mitad de su campaña gobernar con Vox era "un lío".

"Al final no era un lío", señala Wyoming, "era un lío con patatas y Moreno Bonilla se lo ha comido". El presentador se pregunta cómo lo va a gestionar, aunque, como indica, "tiene experiencia". Wyoming recuerda que el verano pasado estuvo en su campamento y era un experto en nudos. "Por eso se ha atado a Vox toda la legislatura", concluye.

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