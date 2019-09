La nueva propuesta de Vox llega de mano de Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith: construir un muro infranqueable en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Pero no un muro cualquiera, tal y como explica Dani Mateo, se trata de "un muro de los buenos, de los gordos". Y aunque lo parezca, no se trata de un plagio al presidente estadounidense: "No lo va a pagar Marruecos porque lo vamos a hacer bien, ya sabemos Marruecos el tipo de alambradas que pone, que no sirven para nada", ha declarado Ortega Smith.

¿Cómo le vamos a encargar el muro a Marruecos? ¡Si son unos chapuzas!", ha ironizado Dani Mateo, que ha apuntado que, en caso de que el muro fuera realizado por españoles, iba a ser "de pladur y con acabado de gotelé".

"Sé que algunos no creéis que el muro es necesario, pero eso es porque no sabéis lo que entra", ha continuado ironizando Dani Mateo, que después de escuchar la propuesta de Vox no le parece tan mala idea crear un muro; eso sí, "siempre que ellos se queden al otro lado".

