La Junta de Andalucía empieza a poner en marcha las exigencias de Vox para dar su apoyo a los Presupuestos. Partido Popular, Ciudadanos y Vox firmaron un documento en el mes de noviembre en el que, por primera vez, aparecían juntos los tres logos y se recogían las propuestas del partido de extrema derecha.

La Junta ha puesto en marcha el punto que establece la creación de "un teléfono de atención debidamente gestionado por un personal cualificado para la protección de las víctimas de la violencia intrafamiliar, en un sentido amplio".

Tras escuchar esta explicación de Sandra Sabatés, El Gran Wyoming ha señalado "qué capacidad tienen el Partido Popular y Ciudadanos para olvidar sus propias tesis y comprar las de Vox, que recordemos niega la violencia de género, que facilidad para olvidarse de sus líneas rojas".

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha querido dejar claro que esta nueva línea telefónica no va a sustituir a las que ya atiende las víctimas de violencia machista y que "es muy necesaria e importante". Una necesidad que el presentador de El Intermedio no ha entendido: "Ahora mismo solo veo necesario que Sandra Sabatés me explique para qué es necesario este teléfono".

Otros momentos destacados

Dani Mateo analiza la propuesta de Vox de crear un muro en las fronteras de Ceuta y Melilla, e incluso llega a 'apoyarlo', aunque con condiciones: "Siempre que ellos se queden al otro lado".

No es la única propuesta de Vox que 'fascina' a Dani Mateo. La legalización de las armas y sobre todo el chiste que Espinosa de los Monteros utiliza para justificarlo, provocan la risa del colaborador: "No sé por qué en Vox defienden tanto las armas, si pueden matarte de risa".