El partido de Flávio Bolsonaro reconoce la victoria de Lula da Silva en Brasil

Flavio Bolsonaro, tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2026 frente a Lula da Silva

Sí, pero... En una carta, reclama que los "cuestionamientos planteados" por Bolsonaro, quien en un primer momento sembró dudas por el proceso electoral, sean "debidamente esclarecidos".

El Partido Liberal (PL) de Brasil, por el cual se presentó Flávio Bolsonaro, reconoció los resultados de las elecciones presidenciales que reeligieron a Luiz Inácio Lula da Silva. Valdemar Costa Neto, presidente del PL, afirmó que el partido "reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral", aunque pidió aclarar las dudas planteadas por Bolsonaro sobre el proceso electoral. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, no aceptó los resultados y criticó la extensión del horario de votación, calificándolo de "inaceptable". A pesar de esto, anunció que organizará la oposición para enfrentar el nuevo mandato de Lula.

El Partido Liberal (PL), fuerza política brasileña por la que se presentó el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, reconoció este lunes los resultados de los comicios presidenciales que acabaron con la reelección del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de una carta divulgada en sus redes sociales, el presidente del espacio político, Valdemar Costa Neto, afirmó, sin nombrar a Lula, que el PL "reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral".

No obstante, pidió que los "cuestionamientos planteados" por Bolsonaro, quien en un primer momento sembró dudas por el proceso electoral, sean "debidamente esclarecidos".

Negación de los resultados

El hijo del expresidente, Jair Bolsonaro, afirmó que no reconocería los resultados de la segunda vuelta y que pediría la anulación de los comicios debido a la polémica prórroga del horario de votación.

Tras confirmarse la victoria de Lula con el 51,79% de los votos frente a su 48,21%, Flávio Bolsonaro calificó de "inaceptable" lo ocurrido durante la jornada electoral.

Sus críticas se centraron en la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal, Cristiano Zanin, de ampliar el horario de votación en todo el país durante dos horas debido a los problemas registrados con el transporte público.

En una declaración pública, Bolsonaro acusó a Zanin de cambiar "las reglas del juego en medio del juego" y de "atropellar a la justicia electoral especializada" al tomar la decisión a las 17:01 horas (hora local), momento en el que debían cerrar los colegios.

"Esto nunca había ocurrido en la historia de Brasil, hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de diversas ciudades y estados", denunció.

Organizará la oposición

Pese a todo, este lunes afirmó en redes sociales que se reunirá con los diputados y senadores electos para organizar su estrategia de oposición de cara a la próxima legislatura.

Flávio, quien perderá su escaño de senador el próximo febrero, dijo que convertirá la Cámara Baja y el Senado en su "fortaleza contra la barbarie" que ocurrirá en el país "con cuatro años más de Lula". "Para resistir al caos, voy a organizar la oposición. Conseguimos la mayoría en el Senado y en la Cámara", recalcó el excandidato del Partido Liberal (PL).

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