Francisco Igea charla con Andrea Ropero en El Intermedio sobre el polémico protocolo sobre el aborto que quiere implantar Vox en Castilla y León, donde quiere obligar a las madres que quieran abortar a escuchar el latido del feto o ver una ecografía en 4D.

"Es una torpeza política a la que algunos ya estamos acostumbrados", explica el anterior vicepresidente de la Junta por Ciudadanos, que, como médico, afirma que las medidas "atentan contra el Código Penal". "Colocan a los profesionales en situación de ser denunciados", explica Igea, que detalla que "la modificación del Código evita que se produzca acoso o coacción a las mujeres que deciden" abortar.

"Lo que se pretende no es una mejor asistencia, sino ejercer presión, lo dijo el propio vicepresidente, se pretende cambiar una opinión", insiste Igea, que afirma que "eso no es la tarea de los profesionales": "Nuestra tarea es ayudar a las mujeres". El médico y político tiene claro que Mañueco sabía del protocolo contra el aborto de Gallardo: "Estoy convencido de que él ha dado su apoyo sin prestar mucho interés". "A Mañueco no le choca porque está mucho más cerca de los postulados de Vox en ese aspecto que lo que la mayoría de la sociedad piensa", destaca Igea. Puedes ver la entrevista al completo el vídeo principal de esta noticia.