Hoy es el cumpleaños de Carlos Mazón y Dani Mateo le dedica una canción: "Pasa de lo que la jueza diga y a El Ventorro a celebrar"

Wyoming y Sandra Sabatés abren el 'juzgado de Wyo' para analizar la petición de la Generalitat Valenciana a la jueza de Catarroja de personarse en la causa de la DANA que investiga a dos altos cargos del Govern de Mazón, la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias.

Con este movimiento, el Gobierno de Mazón busca tener acceso a las dirigencias y el procedimiento completo, algo de lo que no dispone al no estar el president investigado debido a su aforamiento. "De lo de acudir a declarar de manera voluntaria, pues nada de nada", reacciona Wyoming.

Desde la Generalitat siguen insistiendo en que no se les dio la información para decretar el estado de emergencia. Un problema de vista por el que el 'juez Wyo' les recomienda visitar "al que operó a Feijóo": "En su día no vieron los avisos de la AEMET y ahora no ven que es ridículo seguir negando la evidencia", sentencia.

Hoy, además, es el cumpleaños de Carlos Mazón, por lo que Dani Mateo le dedica una canción: "Feliz, Mazón en tu día, imputado no estás todavía, pasa de lo que la jueza diga y a El Ventrorro a celebrar".